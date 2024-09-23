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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدير الكرة بنادي العين: مواجهة الأهلي ستكون قمة عربية مرتقبة

العين الإماراتي
العين الإماراتي

أكد أحمد الشامسي، مدير الكرة بنادي العين الإماراتي، على أهمية المباراة المرتقبة بين فريقه والنادي الأهلي المصري، المقرر إقامتها يوم 29 أكتوبر المقبل، في إطار منافسات كأس إنتركونتيننتال. 

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وأوضح الشامسي خلال تصريحات لبرنامج "رقم 10" الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي، أن المباراة ستكون مواجهة كبيرة بين بطلي أفريقيا وآسيا، معرباً عن أمله في أن يظهر الفريقان بصورة مشرفة في هذا اللقاء المنتظر.

وأشار الشامسي إلى سعادته بالتواجد في مصر، واصفاً المباراة بأنها "قمة عربية منتظرة" تجمع بين ناديين كبيرين. كما أكد احترام نادي العين للأهلي وجماهيره، إلا أن طموحات فريقه كبيرة، مشدداً على أنهم سيقاتلون للحصول على بطاقة التأهل إلى المرحلة التالية.

وأضاف الشامسي: "الأهلي فريق كبير وعريق، وندرك جيداً إمكانياته على المستوى القاري، لكننا نأتي إلى القاهرة بطموح كبير للتأهل على حسابه." كما أشار إلى أن نادي العين، بجماهيره وإدارته، لديه طموحات كبيرة لتجاوز هذه المرحلة من البطولة.

وفي ختام تصريحاته، أعلن الشامسي عن تنظيم رحلات لجماهير نادي العين من أجل حضور المباراة في استاد القاهرة، لتقديم الدعم اللازم للفريق في هذه المواجهة الهامة.

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