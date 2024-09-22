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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

العين الإماراتي يكتسح أوكلاند بسداسية ويضرب موعدا مع الأهلي في كأس الإنتركونتنينتال

العين
العين

فاز العين الإماراتي على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بسداسية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في الدور التمهيدي لبطولة كأس الإنتركونتنينتال.

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العين الإماراتي يكتسح أوكلاند بسداسية ويضرب موعدا مع الأهلي في كأس الإنتركونتنينتال

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سفيان رحيمي على مقاعد بدلاء العين الإماراتي أمام أوكلاند في كأس الانتركونتنتال

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منافس الأهلي: العين يصطم بأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتنينتال



أحرز فابيو كاردوسو هدف التقدم في الدقيقة السادسة بعدها أضاف سيكو جاساما الهدف الثاني في الدقيقة 11، قبل أن يسجل جيرسون لاجوس هدف تقليص الفارق لصالح أوكلاند في الدقيقة 43، قبل أن يضيف ماتياس بالاسيوس ثالث الأهداف قبل نهاية الشوط الأول.

قبل أن يحرز مير بيفان لاعب أوكلاند بالدقيقة 54 بعدها رد سفيان رحيمي بالهدف الرابع في الدقيقة 78 قبل أن يضيف كاكو في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي ثم عاود رحيمي التسجيل وأحرز الهدف السادس.

ويلتقي العين الإماراتي في الدور المقبل مع النادي الأهلي، في ربع النهائي المقرر له 29 أكتوبر 2024، على أن يواجه المتأهل من تلك المباراة ، فريق باتشوكا المكسيكي بطل قارة أمريكا الشمالية في قطر. 
 

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