العين الإماراتي قبل مواجهة المونديال : نعلم صعوبة ملاقاة الأهلي في القاهرة .. ومن الآن نبدأ تنظيم رحلات جماهيرية

أكد أحمد الشامسي مدير الكرة بنادي العين الإماراتي أهمية المباراة التي تجمع ناديه مع النادي الأهلي المصري يوم ٢٩ أكتوبر القادم في كأس انتركونتيننتال.



وقال الشامسي في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي : ستكون مباراة كبيرة بين بطلي أفريقيا وآسيا وان شاء الله يخرج الثنائي منتصرين في هذه المباراة الكبيرة المرتقبة.

وأوضح : سنكون سعداء بالتواجد في مصر الغالية لحضور مباراة كبيرة بين ناديين كبيرين سيتواجدان في قمة عربية منتظرة

وقال : نحترم الأهلي وجماهيره ومن حقنا ان نقاتل للحصول على ورقة التأهل إلي الدور التالي

وأوضح : الأهلي فريق كبير وعريق وعلى المستوى القاري نعرف قدراته جيدا ولكن في النهاية لدينا طموحات ونحضر إلي القاهرة من أجل التأهل على حساب الأهلي.

وقال : العين الإماراتي وجماهيره وادارته طموحاتهم عالية جدا من أجل تجاوز المرحلة القادمة.

أضاف :العين سينظم رحلات لجماهيره من أجل التواجد في ستاد القاهرة لتدعيم الفريق واللاعبين في تلك المباراة الهامة و المرتقبة.