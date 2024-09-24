ستفشل مجددا.. خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من الهجوم على لبنان (فيديو)

قال العميد أكرم السريوي، الخبير في الشؤون العسكرية، إن هدف إسرائيل من تنفيذ هجمات عسكرية على جنوب لبنان هو محاولة تحسين صورتها المنكسرة أمام الرأي العام في الأراضي المحتلة.

الاحتلال سيفشل في جبهة لبنان

وأضاف «السريوري»، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال لم يحقق أي من أهدافه حتى اللحظة، مشيرًا إلى أنه فشل في غزة وسيفشل في جبهة لبنان أيضا، ولن يستطيع تحقيق أهدافه.

وأوضح خبير الشؤون العسكرية، أنه في خضم كل هذه الغارات الإسرائيلية التي لا تنقطع والمستمرة منذ أيام على جنوب لبنان، فإن صواريخ الاحتلال عليها أن تحمي أجواءها، مشيرًا، إلى أن كل ما يدعيه الإسرائيليون مثل تدمير 400 منصة إطلاق صواريخ لحزب الله ليس صحيحًا.

وأشار إلى أن قدرات حزب الله لن تتأثر بهذه الغارات، لأن الحزب يعلم جيدا، أنّ الاحتلال سيشن هجمات عنيفة على لبنان، وبالتالي فقد أعد عدته جيدا وحصن نفسه في أماكن وملاجئ لا تصل إليها قذائف الاحتلال.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك، إلى 492 حالة وفاة، وإصابة و1645 جريحاً.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عمليات التصعيدية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعمل على تقويض فرص وقف الحرب على قطاع غزة، من خلال عمليات عسكرية جديدة ضد لبنان وشعبه.

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان الشقيق وسيادته وأمن مواطنيه، وما يخلفه من شهداء ومصابين في صفوف المدنيين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.



وأكدت "الخارجية الفلسطينية " في بيان صدر عنها، مساء اليوم الإثنين، أن العدوان الإسرائيلي على لبنان، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لتوسيع دائرة الحرب والعدوان لتفجير المنطقة برمتها، بشكل يترافق مع استمرار حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، وبما يخدم أهداف ومخططات اليمين المتشدد الحاكم في إسرائيل.

وأكدت الخارجية الفلسطينية متابعتها ومن خلال سفارة دولة فلسطين في لبنان، تنفيذ توجيهات الرئيس بضرورة فتح المستشفيات الفلسطينية كافة واستنفار كل الطواقم الطبية في لبنان، سواء التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أو الموجودة في المخيمات، من أجل استقبال الجرحى وتقديم كل الدعم والمساندة لهم، كما وجه سيادته أبناء شعبنا في لبنان للتبرع بالدم لمساعدة الجرحى من الأشقاء اللبنانيين.