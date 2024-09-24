الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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توفيق السيد: لجنة الحكام تحتاج مصريين والشكاوي ازدادت في عهد الأجانب 

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد توفيق السيد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن التحكيم يحتاج لعنصر مصري وليس خبير تحكيمي، وما حدث في الفترة الماضية يؤكد ذلك.

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وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الموسم الماضي يشهد على ذلك وكان هناك العديد من الشكاوي".

وأضاف توفيق السيد: "عصام عبدالفتاح من أفضل رؤوساء لجان الحكام في تاريخ الكرة المصرية وكان يدير اللجنة بشكل مميز للغاية".

واختتم: "طرح اسم الإنجليزي هاورد ويب لرئاسة اللجنة، هو اسم جيد ولكنه ليس رجل المرحلة، وظروف الكرة المصرية تختلف عن الخارج، ولا بد من العنصر المصري".

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