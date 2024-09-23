أسعار صرف الدولار الأمريكي في التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين 23 سبتمبر، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 48.59 جنيه للشراء، 48.69 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 48.66 جنيه للشراء، 48.75 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 48.61 جنيه للشراء، 48.71 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 48.60 جنيه للشراء، 48.70 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 48.59 جنيه للشراء، 48.69 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.

الين يعوض خسائره مع تفاؤل بنك اليابان والدولار يتأثر بتوقعات الفائدة

الدولار

عوض الين خسائره، اليوم الجمعة، بعد أن بدا بنك اليابان متفائلا حيال النمو وأشار إلى أنه سيتوخى الحذر إزاء إقرار المزيد من تشديد السياسة النقدية، في حين واجه الدولار ضغوطا مع توقع الأسواق خفض أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أسرع.

وواجه الين أسبوعا صعبا، إذ ارتفع اليورو 2.2% إلى 159.46 ين مع جني المضاربين للأرباح.

كما ارتفع اليورو إلى 1.1160 دولار، وزاد 0.8% خلال الأسبوع، ويقترب من ذروة سجلها في أغسطس عند 1.1201 دولار.

واستقر الدولار عند 142.45 ين، مبتعدا عن المستوى المرتفع الذي سجله خلال الليل عند 143.95، مع إبقاء بنك اليابان على هدف سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 0.25% كما كان متوقعا على نطاق واسع.

كما تمسك البنك المركزي الياباني بوجهة نظره بأن الاقتصاد لا يزال في طريقه إلى تحقيق تعاف معتدل.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في اليابان اليوم الجمعة ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8% في أغسطس/آب، في حين بلغ التضخم الكلي 3%.

وأبقت الصين على غير المتوقع أسعار الفائدة على الإقراض من دون تغيير اليوم.

وكانت الصين تلمح إلى تدابير تحفيز أخرى، وهو ما سمح به جزئيا التيسير النقدي الكبير الذي تبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مما دفع الدولار إلى أدنى مستوى في 16 شهرا أمام اليوان.

وتتوقع الأسواق بنسبة 40% أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني. ومن المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة 2.85% بحلول نهاية عام 2025.

وعززت توقعات التيسير النقدي الآمال في استمرار النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأدت إلى ارتفاع كبير في الأصول التي تنطوي على مخاطر. كما استفادت العملات المرتبطة بالنمو العالمي وأسعار السلع الأولية، إذ تجاوز الدولار الأسترالي 0.6800 دولار أميركي.

وظل مؤشر الدولار عالقا عند مستوى 100.69، وهو ما يزيد قليلا عن أدنى مستوى خلال عام.

وارتفع الجنيه الإسترليني بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة من دون تغيير أمس الخميس، وصعد 1.1% خلال الأسبوع إلى 1.3276 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ مارس 2022.