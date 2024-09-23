"بداية جديدة لبناء الإنسان" ندوة تثقيفية وطنية بعزبة مخالي بالمنوفية

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتفعيلًا للدور المجتمعي لمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية برئاسة الدكتور سمير كرم وكيل الوزارة، نظم مركز شباب عزبة مخالى ندوة تثقيفية هامة بعنوان "كيفية الدفاع عن الوطن".

تهدف الندوة إلى غرس قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوس الشباب، وتوعيتهم بأهمية دورهم في حماية مكتسبات الوطن والدفاع عنه بكل السبل المشروعة.

كما تهدف إلى تنمية الوعي الوطني لدى المشاركين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول التحديات التي تواجه الوطن وكيفية مواجهتها.

شهدت الندوة مشاركة واسعة من أعضاء مركز شباب عزبة مخالى، حيث حرصوا على الحضور والاستماع إلى المحاضرات المقدمة. وقد تناولت الندوة العديد من المحاور الهامة، منها:-