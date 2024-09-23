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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

اجتماع ولقاء حوارى مع الكيانات الشبابية بالمنيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا اليوم الإثنين ٢٣ سبتمبر 2024 ، بقيادة مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، لقاء حوارى واجتماع تنظيمي مع الكيانات الشبابية بالمنيا ، للسماع لأرائهم ومقترحاتهم والمشكلات التى تواجههم .

 

كذلك تنظيم جلسة تعريفية بالمبادرة  الرئاسية بداية جديدة ، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حمدى ، والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة ، احمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى ،  أشرف عبد الأعلى منسق ، وقد شارك العديد من الكيانات الشبابية والمبادرات فى الإجتماع منها ،كيان سند شباب الصعيد ، طلاب تحيا مصر ، المصريون الشباب ،مؤسسة القادة ، الجبهة الدبلوماسية ، قيادات شباب مصر ، كوادر شباب المنيا ، yly، حملة بشبابها ، شباب قادرون ، مشروع وطن ، مبادرة احنا قدها ، جمعية طلائع النصر ، الاتحاد الشبابى لدعم مصر وقد حضر عدد كبير من قيادات ومنسقين الكيانات بالمنيا والأعضاء .

 

تحدث بعض القيادات الشبابية والحضور ، عن الفعاليات والأنشطة التى تمت ، ورؤية وخطت الكيانات خلال الفترة المقبلة ، والعمل على توعية الشباب ، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات ضمن مبادرة بداية جديدة ، كذلك العمل على تقديم بعض الخدمات التى تناسب المواطنين وتنمية المشروعات وريادة الأعمال.

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