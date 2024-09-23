اجتماع ولقاء حوارى مع الكيانات الشبابية بالمنيا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا اليوم الإثنين ٢٣ سبتمبر 2024 ، بقيادة مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، لقاء حوارى واجتماع تنظيمي مع الكيانات الشبابية بالمنيا ، للسماع لأرائهم ومقترحاتهم والمشكلات التى تواجههم .

كذلك تنظيم جلسة تعريفية بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة ، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حمدى ، والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة ، احمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى ، أشرف عبد الأعلى منسق ، وقد شارك العديد من الكيانات الشبابية والمبادرات فى الإجتماع منها ،كيان سند شباب الصعيد ، طلاب تحيا مصر ، المصريون الشباب ،مؤسسة القادة ، الجبهة الدبلوماسية ، قيادات شباب مصر ، كوادر شباب المنيا ، yly، حملة بشبابها ، شباب قادرون ، مشروع وطن ، مبادرة احنا قدها ، جمعية طلائع النصر ، الاتحاد الشبابى لدعم مصر وقد حضر عدد كبير من قيادات ومنسقين الكيانات بالمنيا والأعضاء .

تحدث بعض القيادات الشبابية والحضور ، عن الفعاليات والأنشطة التى تمت ، ورؤية وخطت الكيانات خلال الفترة المقبلة ، والعمل على توعية الشباب ، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات ضمن مبادرة بداية جديدة ، كذلك العمل على تقديم بعض الخدمات التى تناسب المواطنين وتنمية المشروعات وريادة الأعمال.