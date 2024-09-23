المشدد لربة منزل وأبنائها لادانتهم بالإتجار في المخدرات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود؛ ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 6 سنوات لأبنائها، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من «سميرة. ع. إ» 48 عاماً، ربة منزل، ومقيمة بمحافظة الإسماعيلية، و «رضا. م. إ» 26 عاماً، ربة منزل، ومقيمة بمحافظة الإسماعيلية، وأبنائها «سيد . س . م » 37 عاما، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، و«محمد. س. م» 36 عاماً، ومقيم بدائرة مركز الحسينية، و«نبيل. س. م» 32 عامًا، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، و«أدهم . س. م» 25 عامًا، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة مركز ومدينة الحسينية.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة الأولى وبحوزتها حقيبة يد احتوت على 3 أكياس لجوهر الهيروين المخدر، وجوال بلاستيكي يحوي 3 أكياس لجوهر الهيروين المخدر، وكيس لجوهر «الميثاميفتامين» المخدر على المقعد الخاص بها داخل السيارة، وبتفتيش حقيبة يد المتهمة الثانية والمتهم الثالث عثر على كيس لجوهر «الميثاميفتامين» المخدر، وكيس لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيش المتهمين الرابع والخامس عثر بين طيات ملابسهم على كيس لجوهر «الميثاميفتامين» المخدر، وبتفتيش المتهم السادس عثر بحوزته على كيس لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة.

كشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا أدارته المتهمة الأولى، وانضم إليها باقي المتهمين، والتي إتخذت من اتجار المواد المخدرة غرضا لها، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم الغير مشروعة، والسيارة لترويج المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.