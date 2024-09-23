قام الدكتورتامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمركز طب الأسرة فى الزهايرة بمركزالسنبلاوين لمتابعة انتظام العمل بعد افتتاح المركز، ليصبح إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة .

تأتى الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنشات الصحية خاصة المنشات المدرجه ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الاولية ، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية، وتقديم افضل خدمة طبية للمواطنين.

وكيل صحة الدقهلية يتفقد طب أسرة الزهايرة…

استهل وكيل الوزارة الزيارة بتفقد غرفة الاستقبال والطوارئ والتأكد من توافر ادوية ومستلزمات الطوارئ ،وتدريب الطاقم الطبي علي اعمال الطوارئ .

وتابع مدكور جولته بتفقد الصيدلية للتأكد من توافر الادوية الاستراتيجية علاوة على عيادة الأسنان وغرفة التعقيم والنفايات لاستطلاع مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير وتوافر كميه مناسبة من مستلزمات مكافحة العدوي.

واستكمل جولته بمتابعة أعمال المبادرات الرئاسية و خدمات تنظيم الأسرة للسيدات، من توقيع الكشف الطبي عليهمن وحصولهن على الوسائل بسهولة، وتنفيذ الندوات التوعوية وتقديم المشورة، مشدداً على انتظام سير العمل بغرفة الملفات والتأكد انشاء ملفات جديدة لكافة المترددين علي المركز.

وفى ختام الزيارة أكد وكيل الوزارة على الفرق الطبية بأهمية حسن استقبال المواطنين والمعاملة الجيدة لهم، ومثمناً بالوقت ذاته جهود الفرق الطبية وفى مقدمتهم الدكتور رامى الغريب مدير إدارة السنبلاوين والدكتورة إسراء لطفى وكيل الإدارة والدكتورة فاطمة عبد الهادى مدير الزهايرة على جهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .