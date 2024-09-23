دور المشروعات الجديدة في التنمية".. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم 

أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقد بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان دور المشروعات الجديدة في تنمية المجتمع، تحدث فيها القاص عيد رمضان كامل بأن تلك المشروعات الكبرى يتم تنفيذها من قبل الدولة أو القطاع العام أو الخاص، بإستثمارات كبيرة، بهدف تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتتميز بضخامة حجم الاستثمارات فيها وطول فترة تنفيذها وتأثيرها الكبير على المجتمع كما تتنوع في مجالاتها، فتشمل قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة، والصناعة، والتعليم، والصحة، لذلك يجب الاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم بما يواكب سوق العمل لقيادة المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة وتوفير فرص عمل تناسب دراستهم.

وعقدت مكتبة منية الحيط حوارا مفتوحا مع الرواد عن الإدمان، أداره إبراهيم معوض دهشان حيث تناول الحوار أنواع الإدمان وأسبابه، والعوامل المعينة عليه وكيفية تجنب الوقوع فيه، وكيفية اختيار الأصدقاء، وأهمية دور الأسرة في مراقبة سلوكيات أولادهم ومنها الإدمان الإلكترونى وسلبياته.

"السلوكيات والقيم الأخلاقية بين الشباب".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وشهدت مكتبة سيلا محاضرة بعنوان السلوكيات والقيم الأخلاقية بين الشباب، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ أسامة شعبان السيد عن القيم الأخلاقية لدى الشباب منها التعاون، وحب الخير، والرحمة، والوفاء، كما تواصل مكتبة الشواشنة ورش الرسم الحر مع الأطفال، بينما قام قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بفرع ثقافة الفيوم بورشة تلوين لعروسة المولد والحصان بمناسبة المولد النبوي الشريف بمركز أكاديمية الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، تدريب نوره حمدي- مفتش آثار كوم أوشيم، ثم قامت بتوزيع الهدايا على الأطفال.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.