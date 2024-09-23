جيش الاحتلال: سلاح الجو بدأ في شن موجة غارات على الجنوب اللبناني

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن سلاح الجو بدأ الآن في شن موجة غارات على الجنوب اللبناني، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

جيش الاحتلال يطالب سكان البقاع اللبناني بالخروج من منازلهم

وفي إطار آخر، ‏وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرا لسكان قرى منطقة البقاع في لبنان، مطالبا الأهالي بالخروج من منازلهم خلال ساعتين إذا كانوا قريبين من مواقع حزب الله، مسافة لا تقل عن 1000 متر خارج القرية أو التوجه الى المدرسة المركزية القريبة منكهم وعدم العودة اليه حتى إشعار آخر.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه: إن عمليات حزب الله تجبر جيش الدفاع الإسرائيلي للعمل ضد البنى التحتية الإرهابية في قراكم.

‏وأضاف أدرعي أن جيش الدفاع غير معني بالمساس بكم، فاذا تواجدتم داخل أو بالقرب من منزل يحتوي على أسلحة لحزب الله - عليكم الخروج منه والابتعاد عنه خلال ساعتين لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج القرية أو التوجه الى المدرسة المركزية القريبة منكم وعدم العودة إليه حتى اشعار آخر.

‏وأشار جيش الاحتلال، إلى أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته وأسلحته يعرض حياته وحياة أبناء عائلته للخطر.

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان





وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، مقتل 100 شخص بينهم أطفال وإصابة أكثر من 400 في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وتعد هذه الحصيلة الأعلى في يوم واحد منذ بدء المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر 2023.

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى، إفساحا بالمجال لمعالجة جرحى الغارات الإسرائيلية.

من جهتها أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق تبعا لتطور الوضع الأمني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه أحبط عملية إطلاق صاروخ كروز من أحد منازل جنوب لبنان، محذرا سكان الجنوب اللبناني، بضرورة الابتعاد عن أي مبنى يستخدمه "حزب الله" وعن عناصر الحزب، مشددا على أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر".



