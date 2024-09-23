إسرائيل: زعماء المعارضة يتعهدون برفض ضم جدعون ساعر إلى الحكومة

ذكر إعلام إسرائيلي، أن زعماء المعارضة يتعهدون برفض ضم جدعون ساعر إلى الحكومة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتابع الإعلام الإسرائيلي أيضا، أنه من غير المتوقع أن يقيل نتنياهو وزير الدفاع جالانت خلال الأيام المقبلة في انتظار خفض التصعيد بالجنوب اللبناني





نتنياهو: نصف الرهائن فقط لدى حماس على قيد الحياة





وفي سياق متصل،أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي ، أمام لجنة رئيسية بالكنيست إن فقط نصف الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة على قيد الحياة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر كانت حاضرة في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست إشارتها إلى أن نتنياهو قال إنه "وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإن نصف الرهائن (97 المتبقين) في غزة على قيد الحياة".

وقالت الصحيفة إن تصريحات نتنياهو تشير إلى احتمال مقتل نحو 50 رهينة، فيما لم يؤكد الجيش الإسرائيلي سوى مقتل 33 ممن ما زالوا في غزة.



هذا ويظهر التضارب في المعلومات حول عدد الرهائن الأحياء والذين قتلوا، حيث ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه يوجد حاليا 101 رهينة محتجزين في غزة، تم الإعلان عن وفاة 35 منهم.



ونقلت "هآرتس" عن مصادر كانت حاضرة في الاجتماع المذكور آنفا أنه عندما سئل عما يفعله لإعادة الرهائن، أجاب نتنياهو بأن هناك عدة مقترحات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك اقتراح المسؤول المعين من قبل الحكومة بشأن قضية الرهائن والمفقودين، غال هيرش، الذي قدمه بالفعل إلى الولايات المتحدة، إلا أنه أشار إلى أن هذا الاقتراح لم يتم إبلاغه إلى "حماس".

وقال نتنياهو أيضا إنه يتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحقه.

و أضاف نتنياهو أن المدعي العام كريم خان "ذو توجهات سياسية"، وأن المحكمة ليست هيئة قانونية بل هيئة سياسية، قائلا: "لاهاي نظام سياسي".







