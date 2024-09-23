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جيش الاحتلال يطالب سكان البقاع اللبناني بالخروج من منازلهم
الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

وزير التربية اللبناني: مدارس جبل لبنان وبعبدا وبيروت والجنوب بدأت تستقبل النازحين

هجمات الاحتلال الإسرائيلي
هجمات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

 أكد وزير التربية اللبناني، أن بعض المدارس في جبل لبنان والشوف وبعبدا وبيروت والجنوب بدأت تستقبل النازحين وستصبح مراكز إيواء، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 

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لبنان: 100 شهيد وأكثر من 400 جريح جراء الغارات الإسرائيلية على جنوبي البلاد

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ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان

 

 

لبنان: مقتل 50 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية


 

وفي إطار آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، مقتل 50 شخصًا بينهم أطفال وإصابة أكثر من 300 في حصيلة للغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان، وفقًا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الإثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه المنطقة للقصف منذ انطلاق المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر.

وأفيد حتى الآن عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين جراء الغارات.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من مستشفيات بالجنوب والشرق وقف العمليات غير المستعجلة لأجل علاج جرحى العدوان الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه أحبط عملية إطلاق صاروخ كروز من أحد منازل جنوب لبنان، محذرا سكان الجنوب اللبناني، بضرورة الابتعاد عن أي مبنى يستخدمه "حزب الله" وعن عناصر الحزب، مشددا على أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر".

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