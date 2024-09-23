وزير التربية اللبناني: مدارس جبل لبنان وبعبدا وبيروت والجنوب بدأت تستقبل النازحين

أكد وزير التربية اللبناني، أن بعض المدارس في جبل لبنان والشوف وبعبدا وبيروت والجنوب بدأت تستقبل النازحين وستصبح مراكز إيواء، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

لبنان: مقتل 50 شخصًا جراء الغارات الإسرائيلية





وفي إطار آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، مقتل 50 شخصًا بينهم أطفال وإصابة أكثر من 300 في حصيلة للغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان، وفقًا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الإثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه المنطقة للقصف منذ انطلاق المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر.

وأفيد حتى الآن عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين جراء الغارات.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من مستشفيات بالجنوب والشرق وقف العمليات غير المستعجلة لأجل علاج جرحى العدوان الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه أحبط عملية إطلاق صاروخ كروز من أحد منازل جنوب لبنان، محذرا سكان الجنوب اللبناني، بضرورة الابتعاد عن أي مبنى يستخدمه "حزب الله" وعن عناصر الحزب، مشددا على أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر".