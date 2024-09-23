الأمن يضبط 180 قطعة سلاح ناري بحوزة 140 متهما

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ( 180 قطعة سلاح نارى بحوزة 140 متهما).. وذلك على النحو التالى :

(16) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(28) بندقية خرطوش

(7) طبنجات.

(128) فرد محلى.

(269) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(225) قطعة سلاح أبيض.

في سياق آخر عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد جزار وعامل خردة وكهربائى بالسجن المؤبد لااإتهامهم باستدراج شخصين وسرقة هواتفهم المحمولة ومبالغ مالية، عن طريق الإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة المتهمين: "عمر ح ح ع م" ٢٦ سنة جزار، ومقيم بلقس - مركز قليوب، و"محمد ر ز إ" ٢٥ سنة، عامل خردة، ومقيم في شارع جرس خليل - بهتيم - قسم ثان شيرا الخيمة، و"محمد ث ب ع ص" ۲۸ سنة كهربائي، ومقيم شارع مسجد الرحمن - الموقف - قسم الخصوص، في القضية رقم ١٧٧٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٥٩٦ كلي جنوب بنها لأنهم في ٢٠٢٤/٤/٢٦ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما كريم شعبان صالح محمد محمد، و شعبان صالح محمد محمد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن استدرجوهما لمكان قصي وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا اسلحة نارية وبيضاء - محل الاتهامات التالية في مواجهتهما وأطلقوا عدة أعيرة نارية صوبهما فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفوسهيهما وسرقتهما كرها عنهما.



وجاء في أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص عدد "٢" إثنين سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش، وأنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش".