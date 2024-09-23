ضبط دواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر في حملات تفتيشية بالشرقية

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض، وشوادر بيع الأسماك واللحوم، ومحلات الجزارة، ومحلات بيع الأسماك والمطاعم، وثلاجات الحفظ، والمصانع، وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية، ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي،مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بللمديرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن، والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 16 محضر مخالفة، وضبط 9 طن دواجن، ولحوم مجمدة، ومصنعات لحوم صالحة للإستهلاك الآدمي، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولكن مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

واسفرت جهود الحملة التموينية التي قادها محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، وعاطف مرقص، ومحمد قورة المفتشين بالمديرية، عن ضبط مخزن بناحية ههيا لحيازة وتجميع دقيق بلدي مدعم إستخراج 87.5% المخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم الذي يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية وممنوع تداوله، وتم ضبط كمية قدرها 14 شيكارة زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها 700 كيلو جرام دقيق بلدي وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 9546 جنح ههيا.