كشف ملابسات استغاثة فتاة من احتجازها بالمنصورة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى الفتيات تستغيث من احتجازها داخل منزلها بمدينة المنصورة بالدقهلية.

بالفحص تبين أن الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) وبسؤال (والدها والدتها وشقيقها) أفادوا بأن المذكورة تُعانى من مرض نفسي "اكتئاب" منذ أربع سنوات تقريباً وسبق حجزها بإحدى المراكز النفسية ، وتعالج حالياً طرف أحد الأطباء بعيادته الخاصة وأقروا بحُسن رعايتهم لها.

في سياق آخر، أمرت محكمة جنايات القاهرة، بـ تجديد حبس 18 متهمًا بتمويل أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق.

والمتهمون هم: إبراهيم م، محمد ع، محمد س، وآمال ص، فتحي ع، محمد م، عبدالله ص، محمد ال، هدى ع، خالد م، مدحت م، ووائل م، إسلام س، جمال س، السيد ع، حامد م، وسامي م، عبدالرحمن ي.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات وهي: الانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكذلك تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، واستجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.