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جيش الاحتلال يطالب سكان البقاع اللبناني بالخروج من منازلهم
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الكرملين: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

أعرب دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين  عن قلق موسكو البالغ إزاء التدهور السريع للأوضاع في الشرق الأوسط، مع تفاقم التوتر وصعوبة التنبؤ بمآلات النزاع،  وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم. 

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ورد بيسكوف على سؤال عما إذا كان الكرملين يخشى تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

وقال بيسكوف: "بالطبع، الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتفاقم، وعدم قابلية (النزاع) للتنبؤ به يتزايد، هذا الأمر يثير قلقنا البالغ.

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه المنطقة للقصف منذ انطلاق المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر.

وقد أفيد حتى الآن عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين جراء الغارات.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من مستشفيات بالجنوب والشرق وقف العمليات غير المستعجلة لأجل علاج جرحى العدوان الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه أحبط عملية إطلاق صاروخ كروز من أحد منازل جنوب لبنان، محذرا سكان الجنوب اللبناني، بضرورة الابتعاد عن أي مبنى يستخدمه "حزب الله" وعن عناصر الحزب، مشددا على أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر".

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