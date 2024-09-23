حزب الله يعلن قصفه المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي

أعلن حزب الله قصفه المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد شمال إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الإثنين، إن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان هو حرب إبادة ومخطط يهدف لتدمير القرى والبلدات في لبنان، وفقًا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

ودعا ميقاتي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة للوقوف مع الحق وردع العدوان.

وقد ارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على لبنان، حيث نفذت أكثر من 80 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع، بالإضافة إلى مدينة جبيل، وذلك للمرة الأولى.

إسرائيل تشن غارات لمواقع حزب الله بلبنان





وعلى صعيد آخر، بدأ سلاح الجو الإسرائيلي، موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، وفقًا لـ"سوبتنيك".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات حولا ومجدل سلم وطلوسة والصوانة وعيتا الشعب جنوبي لبنان، مشيرة إلى هجمات الجيش الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان حيث يخزن حزب الله أسلحته.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية، أن غارات جوية عنيفة استهدفت العديد من المناطق الحرجية في المنطقة الحدودية وبلدات في أقضية النبطية وصور ومرجعيون وإقليم التفاح والبقاع الغربي".