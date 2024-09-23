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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إعلام عبري: إصابة 5 إسرائليين جراء سقوط صاروخ من لبنان

جنود إسرائيليون
جنود إسرائيليون

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، بهجوم بالصواريخ والمسيرات من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، متحدثة عن اعتراضات في سماء صفد وطبريا وغيرها من المناطق، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم. 

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وقالت القناة 12 العبرية، إن صفارات الإنذار دوت في الجولان وصفد ومحيط الناصرة، في عدد من مستوطنات الجليل الأسفل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 35 صاروخا تجاه شمال إسرائيل أدت إلى إصابة 5 إسرائيليين في مفترق غولاني.

كما أفاد موقع "واينت" بإصابة إسرائيلي بجروح إثر سقوط صاروخ قرب سيارته في طبريا.

وقالت القناة 12 إن منزلا أصيب بشكل مباشر بصاروخ في مستوطنة جفعات أفني غرب بحيرة طبريا.

فيما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن مدينة حيفا شمال إسرائيل فارغة من السكان، وأن الانفجارات أثرت عليها بنحو فوري.

واوضح موقع "واينت" أنه تم إطلاق نحو 25 صاروخا من لبنان، تم اعتراض بعضها وانفجر بعضها في مناطق مفتوحة، فيما تعمل 7 فرق إطفاء على السيطرة على الحرائق التي اندلعت في عدة مواقع في مناطق مفتوحة قرب كيبوتس عميعاد في الجليل الأعلى، إثر إطلاق صاروخ من لبنان".

و أصدر حزب الله بيانا قال فيه إنه قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ.‏ 

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