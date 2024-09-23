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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الرئيس الايراني يهنيء السعودية باليوم الوطني

السعودية
السعودية

هنأ مسعود بزشكيان،  الرئيس الايراني، اليوم الاثنين، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

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وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية" اليوم، أن بزشكيان بعث رسائل تهنئة منفصلة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وأشارت الوكالة إلى أن بازشكيان هنأ المملكة باليوم الوطني وأكد على توسيع العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر من كل عام وذلك تخليدا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي الراحل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. 

وبهذه المناسبة اكتست جميع المدن السعودية، اليوم، باللون الأخضر تعبيرا عن الفرح، وكانت مشاعر البهجة والسعادة التي غمرت أفراد المجتمع بادية عليهم خلال هذه المناسبة التي تزيدهم فخرا واعتزازا بجذورهم الراسخة في أعماق التاريخ. 

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