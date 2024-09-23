الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار خلال الساعات المقبلة.. فيديو

أمطار كوبري قصر النيل
أمطار كوبري قصر النيل

حذر محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية والأمطار التي تضرب البلاد خلال أولى أيام فصل الخريف مع بداية العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف رسميًا.

وأوضح القياتي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك كتل هوائية قادمة من مناطق جنوب أوروبا تكون درجة حرارتها منخفضة نسبيًا مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في مصر خلال الأيام الـ6 المقبلة

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الأرصاد: تحسن طفيف في الطقس مع استمرار الحرارة

وأشار عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء مع مزيد من التحسن في درجات الحرارة حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية.

وأكد أيضًا، أن هناك تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد قد يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.
 

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