الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار خلال الساعات المقبلة.. فيديو

حذر محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية والأمطار التي تضرب البلاد خلال أولى أيام فصل الخريف مع بداية العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف رسميًا.

وأوضح القياتي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك كتل هوائية قادمة من مناطق جنوب أوروبا تكون درجة حرارتها منخفضة نسبيًا مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشار عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء مع مزيد من التحسن في درجات الحرارة حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية.

وأكد أيضًا، أن هناك تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد قد يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

