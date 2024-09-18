الأرصاد: تحسن طفيف في الطقس مع استمرار الحرارة

يهتم المواطنون بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع تعرض البلاد لموجات من الطقس الحار في الآونة الأخيرة.

حالة الطقس

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

أوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الأولى المصرية" أن الأحوال الجوية ستستمر في التحسن، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة القيم الطبيعية لهذا الوقت من العام، مع ارتفاع درجة الحرارة العظمى إلى 33 درجة مئوية.

كما أشارت إلى أن البلاد ستتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا، ما سيؤدي إلى أجواء حارة رطبة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما ستسود أجواء شديدة الحرارة في المحافظات الجنوبية.

وأكدت غانم أن الاستقرار سيكون السمة الرئيسية في الأحوال الجوية، ولكن من المحتمل أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً، حيث إن النصف الأول من فصل الخريف يميل لخصائص فصل الصيف. من المتوقع أن نشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة، مع ذروة هذا الارتفاع يومي الجمعة والسبت.

كما أشارت إلى أن نسبة الرطوبة لا تزال مرتفعة، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ولفتت إلى ظهور الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، مع اعتدال في نشاط الرياح خلال الليل.

وفيما يخص الموجة الحارة الجديدة، أكدت هيئة الأرصاد أنها ستستمر لمدة 48 ساعة خلال نهاية الأسبوع، وبالتحديد يومي الجمعة والسبت، حيث سيكون الطقس حارًا رطبًا نهارًا ومائلًا للحرارة رطبًا ليلاً. كما يُتوقع نشاط للشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.