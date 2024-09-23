الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على لبنان وغزة والهند تعرب عن قلقها

مع تصاعد الأحداث بين الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني وحماس في غزة وحزب الله في لبنان، قامت قوات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر، بشن هجمات وحشية على لبنان وغزة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شن الاحتلال سلسة غارات على بلدات وقرى جنوب لبنان، ومنطقة البقاع، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن طائرات الاحتلال الحربية، نفذت أكثر من 80 غارة جوية خلال نصف ساعة، استهدفت المناطق والأودية الواقعة بين ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان ومنطقة جبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح جنوبي لبنان.

وتعرض محيط مناطق الشعرا وحربتا والهرمل شرقي لبنان، لسلسلة غارات، وطال القصف منقطة البقاع ومنطقة شمسطار، وبوداي، والنبي شيت، ومحيط بعلبك، ومحيط منطقة زبود في البقاع الشمالي، وجرود الهرمل، وجبل صافي في البقاع الغربي.

استشهاد مواطنين في دير البلح وفتح النار تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون

وفي غزة، استشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة، وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو سمك في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد أربعة أطفال ووالدتهم وإصابة آخرين.

كما أطلقت مروحيات الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في حين جددت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف للأحياء الجنوبية الغربية لمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,431 مواطنا، وإصابة 95,818 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وفي سياق متصل أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية في غزة وأكد مجددا دعم الهند للشعب الفلسطيني خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الهندية على موقعها الإلكتروني .

وقالت الوزارة إن "رئيس الوزراء أعرب عن قلقه العميق إزاء الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة، وتدهور الوضع الأمني ​​في المنطقة، وأكد دعم الهند الثابت للشعب الفلسطيني، بما في ذلك استمرار المساعدات الإنسانية"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأكد مودي "الموقف الرئيسي للهند بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية" ودعا إلى وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن والعودة إلى الحوار والدبلوماسية، وأشار إلى أن الهند كانت من أوائل الدول التي اعترفت بفلسطين وأكد أن الهند تدعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن الزعيمين أكدا التزامهما بتعميق العلاقات الثنائية بين الهند وفلسطين.