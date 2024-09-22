طريقة عمل سلطة التونة الصحية لوجبة غذاء مثالية للدايت

تُعد سلطة التونة من الوجبات المثالية لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو يسعون لفقدان الوزن. فهي تجمع بين النكهة اللذيذة والقيمة الغذائية العالية بفضل احتوائها على التونة الغنية بالبروتينات والأحماض الدهنية أوميغا 3، والخضروات التي توفر الفيتامينات والمعادن الضرورية، هذه الوجبة منخفضة السعرات الحرارية، مشبعة، وسهلة التحضير، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة غذاء خفيفة وصحية.





طريقة عمل سلطة التونة للدايت

المكونات:

- 1 علبة تونة بالماء (مصفاة).

- 1 حبة خيار مقطعة إلى شرائح رفيعة.

- 1 حبة طماطم مقطعة.

- 1/2 بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح رفيعة.

- 1/4 كوب من الزيتون الأخضر المقطع.

- 1 حبة فلفل أخضر مقطع.

- عصير نصف ليمونة.

- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

- أوراق الخس أو الجرجير (اختياري للتقديم).





طريقة التحضير:

1. في وعاء كبير، ضع التونة المصفاة وافرقها بالشوكة.

2. أضف الطماطم، الخيار، البصل، الفلفل الأخضر، والزيتون إلى التونة.

3. في وعاء صغير، اخلط عصير الليمون وزيت الزيتون مع الملح والفلفل.

4. اسكب الخليط على السلطة وقلّب المكونات برفق حتى تتجانس.

5. قدّم السلطة على أوراق الخس أو الجرجير إذا رغبت في ذلك.

فوائد سلطة التونة للدايت

سلطة التونة توفر وجبة غذائية متكاملة تحتوي على البروتينات التي تساهم في بناء العضلات وزيادة الشعور بالشبع، مما يساعد على التحكم في الشهية. كما أن الخضروات المضافة تزوّد الجسم بالألياف والفيتامينات، وزيت الزيتون يمنح الجسم الدهون الصحية الضرورية، هذه الوصفة منخفضة السعرات الحرارية وتعتبر خيارًا مثاليًا لوجبة غذاء خفيفة ومشبعة خلال فترات الدايت.