الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

اتقبض عليه بـ 7 فرد خرطوش.. قرارات جديدة مع عاطل المنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة منوف بالمنوفية، اليوم الأحد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما تم إلقاء القبض عليه وبحوزته 7 فرد خرطوش.

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تعود أحداث الواقعة عندما نجحت وحدة مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزتة 7 فرد خرطوش ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من اللواء أحمد خيرى مدير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد تمكن الرائد أحمد عبد السلام رئيس مباحث مركز منوف من ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية " بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية، لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، وبحوزته  7 فرد محلى ، عدد من الطلقات. 

 

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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