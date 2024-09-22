اتقبض عليه بـ 7 فرد خرطوش.. قرارات جديدة مع عاطل المنوفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة منوف بالمنوفية، اليوم الأحد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما تم إلقاء القبض عليه وبحوزته 7 فرد خرطوش.

تعود أحداث الواقعة عندما نجحت وحدة مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزتة 7 فرد خرطوش ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من اللواء أحمد خيرى مدير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد تمكن الرائد أحمد عبد السلام رئيس مباحث مركز منوف من ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية " بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية، لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، وبحوزته 7 فرد محلى ، عدد من الطلقات.

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.