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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

قاضي المعارضات يتخذ قرارات جديدة مع قاتل جاره في المنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة قويسنا بمحافظة المنوفية  اليوم الخميس حبس عاطل لاتهامه في قتل جاره بسبب خلافات الجيرة 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

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بداية الواقعة عندما تمكنت مباحث مركز قويسنا بمحافظة المنوفية من ضبط عاطل قتل جاره بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وكان اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد نبيل مسلم، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد مقتل شخص داخل إحدى القرى بدائرة المركز.

 

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ بقرية كفر أبو الحسن التابعة لدائرة المركز، وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين عامل وجاره مزارع، مما أسفر عن إطلاق عامل الرصاص على جاره وتوفى، وتم نقله إلى مستشفى قويسنا، وتمكنت المباحث من ضبط المتهم،  وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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