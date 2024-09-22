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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

منافس الأهلي: العين يصطم بأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتنينتال

فريق العين الإماراتي
فريق العين الإماراتي

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب هزاع بن زايد بمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي لبطولة كأس الإنتركونتنينتال.

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تشكيل السد القطري المتوقع لمواجهة العين الإماراتي

ويتأهل الفائز بمباراة العين وأوكلاند سيتي لمواجهة الأهلي في الدور المقبل للبطولة بالقاهرة يوم 29 أكتوبر المقبل على أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلي أمام اوكلاند او العين لمواجهة فريق باتشوكا المكسيكي بطل قارة أمريكا الشمالية في قطر.

ويشارك فريق العين بمنافسات كأس الإنتركونتنينتال بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا في الموسم الماضي بينما يشارك اوكلاند كبطل للأوقيانوسيا.

موعد مباراة العين وأوكلاند سيتي في الإنتركونتنينتال 

تنطلق مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزلندي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مدينة ابوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العين وأوكلاند سيتي

تنقل مباراة  العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزلندي عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي عامر عبد الله.

 

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