الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

سفيان رحيمي على مقاعد بدلاء العين الإماراتي أمام أوكلاند في كأس الانتركونتنتال

سفيان رحيمي
سفيان رحيمي

أعلن هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين، عن التشكيل الرسمي للفريق خلال مواجهة أوكلاند سيتي في كأس الانتركونتنتال.

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منافس الأهلي: العين يصطم بأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتنينتال

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الأرجنتيني فليبي سالوموني محطة العين الاماراتي القادمة في الميركاتو


الفائز من هذه المباراة سيتواجه مع الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، وجاء تشكيل العين على النحو الآتي: 

في حراسة المرمى: خالد عيسى 
في الدفاع: إيريك، فابيو كاردوسو، ميشيل، تراوري
في خط الوسط: بارك يونج، بلاسيوس، خالد البلوشي 
في خط الهجوم: سيغوفيا، سلابريا، سيكوبابا 

وجاء على دكة البدلاء العين كلا من: بوسلدة، خالد بطئ، إسماعيل أوكوبوتي، فيليبي، بندر الأحبابي، أحمد برمان، حميد محمد، محمد عباس، محمد عوض الله، كاكو، جوسلا، سفيان رحيمي
 

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