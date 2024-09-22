سيدة تضرب نتنياهو بـ "الشبشب" على الهواء.. فيديو

أثار مقطع فيديو لتحطيم امرأتان شاشة تلفاز خلال خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر من الفيديو جلوس رجل على أريكة يشاهد تصريحات نتنياهو بينما تهجم امرأة على الشاشة وتضربها بالشبشب، لتهديء من روعها السيدة الثانية، وتقول لها “دعيني أعلمك كيفية الاعتناء بهذا المخلوق نتنياهو”.

لتظهر بعد ثانيتين ممسكة بعصا بيسبول ووجهت عدة ضربت للشاشة ولصورة نتنياهو، ما أدى إلى تحطمها وخروجها عن الخدمة.

ويثير نتنياهو الجدل والغضب بسبب إصراره على مواصلة الحروب وإشعالها، ويتهمه البعض باستغلالها لمصلحته الشخصية للهروب من المحاكمات القضائية بتهمة الفساد.

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وأعلنت إسرائيل، الجمعة الماضية، أنها قدّمت "طعنا رسميا" في طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة "إكس" أن "إسرائيل قدّمت اليوم طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد سمحت في يوليو الماضي، لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حججها القانونية في مسألة مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين من طرفي الحرب بقطاع غزة.

ويقول ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وكذلك زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد الجناح العسكري لها محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يتحملون المسؤولية الجنائية عما يقولون إنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان تسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه يوآف وقائد حماس يحيى السنوار.