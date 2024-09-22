نتنياهو: لن نقبل تعرض سكاننا ومدننا لأي استهداف

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه في الأيام القليلة الماضية وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات ولن نقبل تعرض سكاننا ومدننا لأي استهداف، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته الكثيفة جنوب لبنان:

في إطار آخر، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، غارات كثيفة على عدة بلدات جنوب لبنان، وفقًا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية بلدات العزية، وعيتا الشعب، والزرارية، والطيبة، وعين قانا، وكفر ملكي، ومجدل زون، والمحمودية، والعيشية، وزبقين، وانصار، ووادي حسن، تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على وبلدات طلوسة، ورب ثلاثين، وشيحين، والمالكية وياطر، والخيام، ومركبا، وحولا، ووادي السلوقي، جنوبا، وبلدة زلايا في البقاع الغربي

يشار إلى أنه دوت صفارات الإنذار، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، في عشرات المناطق شمال إسرائيل للتحذير من قصف صاروخي من جنوب لبنان، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك

وشوهدت مقاطع مصورة تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عشرات الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان.

وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران في الناصرة شمال إسرائيل بعد سقوط صواريخ.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة قالت إنها لهلع المستوطنين الإسرائيليين ومحاولتهم الاختباء بعد انطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان.

في السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية: أنه تم رصد واعتراض 15 صاروخًا أطلقت من لبنان باتجاه مناطق شمال إسرائيل.



