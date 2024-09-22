عمر مرموش: حماسي للبقاء مع فرانكفورت يتزايد

عبر الدولي المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن سعادته البالغة بوجوده في الفريق، واصفًا إياه بـ"العائلة الكبيرة".

وقال مرموش في تصريحات أدلى بها لصحيفة كيكر الألمانية: "الشعور الذي أعيشه هنا مع الفريق والمدرب والجهاز الفني لا يمكن وصفه. نحن بالفعل مثل العائلة".

وأشار إلى أن الأجواء الإيجابية تدعم مسيرته: "لدينا دائمًا محادثات بناءة، وأشعر براحة كبيرة هنا. رغم وجود اهتمام من أندية أخرى، إلا أن الانتماء الذي أشعر به هنا هو ما يدفعني للبقاء".

حتى الآن، تمكن مرموش من تسجيل أربعة أهداف في الدوري الألماني، مما جعله يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البوندسليجا خلف مهاجم بايرن ميونخ، هاري كين.