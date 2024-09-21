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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت لمواجهة جديدة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

مرموش
مرموش

يدخل فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم النجم المصري عمر مرموش، مباراة مهمة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني الممتاز.

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 المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "دوتش بانك بارك"، مع توقعات بمنافسة قوية بين الفريقين.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه لانتصارين في أول جولتين. 

في المقابل، يأتي بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، ويسعى لتعديل وضعه وتحقيق الفوز في هذه المواجهة الصعبة.

وتنقل المباراة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports 3، حيث ينتظر عشاق الكرة الألمانية متابعة اللقاء الذي يُتوقع أن يشهد ندية وتنافساً بين الفريقين في ظل سعي كل منهما لحصد نقاط المباراة.

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