عميد ألسن عين شمس تستقبل سفير البرتغال

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، سفير البرتغال السفير روي تيرينو والمستشارة الثقافية للسفارة دكتورة ايرما جونثالث والدكتور جواكين راموس ممثلا عن معهد كامويش.

ومعهد كامويش من أكبر معاهد اللغات بالبرتغال ومن أكبر الداعمين الأكاديميين لقسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن وفقا للاتفاقية الثلاثية الموقعة بين جامعة عين شمس وجامعة بورتو ومعهد كامويش، بحضور رئيسة قسم اللغة البرتغالية الدكتورة ريهام عزت.

تعريف مفصل عن جامعة عين شمس

وقامت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، بتقديم تعريف مفصل عن جامعة عين شمس وما تحققه من تقدم وإنجازات في الآونة الأخيرة وكذلك قدمت تعريفا بتاريخ كلية الألسن وأقسامها والبرامج المتاحة بها وكذلك البرامج الأكاديمية الدولية واتفاقيات التعاون والتبادل مع عدد من الجامعات فى مختلف دول العالم.

وذكرت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس عدد البرامج التى حصلت على الاعتماد البرامجي فى الآونة الأخيرة ومدى أهمية هذه الخطوة وتأثيرها من الناحية الأكاديمية على كلية الألسن.

وتخلل اللقاء عرض تقديمى قامت به الدكتورة ريهام عزت، رئيس قسم اللغة البرتغالية حول انجازات قسم اللغة البرتغالية منذ افتتاحه فى العام الأكاديمى 2019-2020 والأنشطة الطلابية التى يقوم بها القسم تحت إشراف القائمين بالتدريس فيه وعلى رأسهم المستشارة الثقافية لسفارة البرتغال الدكتورة ايرما جونثالث وأيضا تناول العرض مجالات وفرص العمل التى يقوم الطلاب فيها بأداء التدريب الميدانى ومدته 60 ساعة خلال فترة دراستهم والأنشطة التطوعية التى يساهم فيها الطلاب فى الندوات والمؤتمرات الرسمية وكذلك الأداء المشرف لطلاب القسم فى هذه الأنشطة بالإضافة إلى ما يحرزه الطلاب من نتائج متميزة فى المنح الدراسية التى تتاح لهم من خلال معهد كامويش للدراسة فى جامعات البرتغال المختلفة.

ودار النقاش حول تجديد الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين جامعة عين شمس وجامعة بورتو ومعهد كامويش وإمكانية البدء في خطوات افتتاح برنامج للدراسات العليا خاص بقسم اللغة البرتغالية استكمالا لمسيرة كلية الألسن بالتعاون مع الجانب البرتغالى فى نشر اللغة البرتغالية وثقافتها.

وقامت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس بمرافقة الزوار فى جولة تفقدية لقاعات البرامج المعتمدة والمقر الجديد لمعهد كونفوشيوس الصينى بكلية الألسن حيث أبدوا إعجابهم الشديد بما شاهدوه من بنية تحتية متميزة ومتطورة.