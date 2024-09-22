الزراعة تستعرض نتائج الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح

في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الأنشطة الإرشادية وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين .

عقدت لأمانة الفنية للمُشروعات البحثية والتطبيقية والحملات الإرشادية التابع لبرنامج التنمية الزراعية ( ADP ) اجتماعا برئاسة د هنية الأتربي المدير التنفيذي.

حضور واسع

وحضور أعضاء الأمانة الفنية :-

د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ، د محمد عبد المجيد

رئيس لجنة المُبيدات ، د محمد عصام الدين شوقي أستاذ متفرغ كلية الزراعة جامعة القاهرة ، د يوسف خميس

رئيس بحوث بمعهد بحوث أمراض النباتات.

وقد شارك بالحضور لعرض نتائج الحملة د شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية ، د علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية ، د إبراهيم عبد الهادي رئيس قسم بحوث القمح

وبعض السادة أعضاء الحملة.

محصول القمح

الإجتماع استعرض التقرير الفني النهائي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح موسم 2023/2024 حيث قام أعضاء الحملة بعرض أهم النتائج والتوصيات الخاصة بالحملة حيث بلغت المساحة المُنزرعة بالقمح 3,25 مليون فدان تنتج 9,4 مليون طن بمتوسط إنتاجية 19,3 أردب للفدان .



وكان من أهم نتائج الحملة زيادة متوسط الإنتاجية الفدانية بالحقول الإرشادية ليصل إلي 24 أردب للفدان مقارنة بحقول الجوار التي تنتج 20 أردب للفدان تقريباً ايضا نشر زراعة الأصناف الحديثة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض والمتحملة للظروف البيئية المعاكسة وتوعية المزارعين بأهمية استخدام الأصناف الحديثة في عملية الزراعة والأصناف هي : (مصر 3، سخا 95 ، سدس 14، جيزة 171 ، بنى سويف 5، بنى سويف 7) .



كذلك التوعية بأهمية الزراعة على مصاطب ودورها الهام في توفير كمية التقاوي وكمية مياه الري مما أدى إلى زيادة المساحات المنزرعة بالمصاطب من 105 ألف فدان في بداية الحملة حتى بلغت حوالى 500 ألف فدان موسم 2023/2024.

بالإضافة الى استغلال المزارع السمكية كإحدى وسائل التوسع الأفقي حيث وصلت 270 فدان مضافة إلى المساحة الفعلية المنزرعة قمح مساهمة في التوسع الأفقي مع توفير كمية التقاوي للفدان وكمية مياه الري أيضا من خلال التطبيق الإلكتروني " أحمي قمحك " والذي أنتجه مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا والذي من خلاله يتم التنبؤ بالظروف الجوية لمدة أسبوع وكذلك التوعية والتنبؤ بالأمراض التي تصيب محصول القمح .



في نهاية الاجتماع أثني السادة أعضاء مكون دعم المشروعات البحثية والتطبيقية والحملات الإرشادية علي إنجازات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح مؤكدين علي ضرورة التوسع في الأنشطة الإرشادية المُقدمة للمزارعين والعمل علي زيادة إنتاجهم من هذا المحصول الاستراتيجي الهام لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري .