الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

يوم الزراعة العربي.. نحو زراعة ذكية وأكثر إنتاجية

يوم الزراعة العربي
يوم الزراعة العربي

يحتفل العالم يوم 27 سبتمبر من كل عام بـ"يوم الزراعة العربي" ، الذي يهدف إلى توعية الجميع بأهمية الزراعة واستكشاف سبل تطويرها محليًا ودوليًا بما يخدم الاقتصاد.

استخدام المبيدات 

يركز هذا اليوم على التحديثات التي تهدف إلى تسهيل وتطوير القطاع الزراعي، بما في ذلك استخدام التقنيات الحيوية لمكافحة الآفات وزيادة الإنتاج، مع التأكيد على أهمية تقليل استخدام المبيدات نظرًا لتأثيراتها السلبية على البيئة.

txt

الزراعة: وقاية النباتات يختتم برامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

كما يسهم الاحتفال في دعم تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية، واتخاذ القرارات وتحديد السياسات التي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتنويع المشاريع الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي.

تعتبر الأنظمة الغذائية الصحية والمستدامة أساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية. وتُعتبر التنمية الزراعية واحدة من أقوى الأدوات لمكافحة الفقر المدقع وتعزيز الرخاء وتوفير الغذاء لنحو 9.7 مليار شخص بحلول عام 2050.

 نمو القطاع الزراعي 

تشير الدراسات إلى أن نمو القطاع الزراعي يمكن أن يزيد دخل الفئات الأشد فقراً بمعدل يتراوح بين مرتين إلى أربع مرات مقارنة بالقطاعات الأخرى. في عام 2016، أظهرت التحليلات أن 65% من الفقراء العاملين يكسبون رزقهم من الزراعة.

txt

وزير الزراعة يبحث مع المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية التعاون في ترشيد المياه

إن انعدام الأمن الغذائي قد يؤثر سلبًا على نوعية النظام الغذائي ويزيد من مخاطر سوء التغذية، مما يؤدي إلى نقص الوزن والنحافة. وتظهر التقديرات أن 3 مليارات شخص حول العالم لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.

مواد متعلقة

السلطات الإسرائيلية تقرر إغلاق المدارس في الشمال القريبة من الحدود اللبنانية

الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

الزراعة: علماء وباحثي معهد صحة الحيوان ضمن تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية

وزير الزراعة يبحث مع المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية التعاون في ترشيد المياه

الجريدة الورقية