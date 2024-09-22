2720 مدرسة في الدقهلية تستقبل مليون و406 ألف طالب وطالبة

استقبلت مدارس محافظة الدقهلية صباح اليوم في مختلف مراحلها مليون و 406 ألف و 204 طالب وطالبة في2720 مدرسة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد وسط سعادة غامرة من الطلاب الذين حضروا الطابور الصباحي وتوجهوا إلى فصولهم الدراسية بكل همة ونشاط .

أعداد المعلمين

بينما بلغ إجمالي عدد المعلمين 52 ألف و 449 معلم ومعلمة في كافة المدارس والتي يبلغ عددها

1293 مدرسة ابتدائي و 786 مدرسة اعدادي إضافة إلى 168 مدرسه ثانوي عام و54 مدرسة رسمية ومدرسة تعليم متكامل و3 مدارس تعليم دولي إلى جانب 4 مدارس يابانية و147 مدرسة تعليم فن .

طابور الصباح

وقد شهد طابور الصباح في كافة المدارس إلقاء الكلمات التحفيزية للطلاب والطالبات ، والاستعداد لعام دراسي بالنشاط والمعرفة والانتظام في الدراسة وسط ترحيب من كافة المعلمين والمعلمات للطلاب والطالبات .

وقد تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مجمع مدارس طلخا، ومدرسة محمود عياد بقرية كفر الطويله، في أول يوم للعام الدراسي الجديد، بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

الاستعدادات والتجهيزات

وحضر محافظ الدقهلية طابور الصباح مع الطلاب، وزار عدد من الفصول واطمأن على الاستعدادات والتجهيزات داخل المدرسة، لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتناقش مع الطلاب والطالبات، وقال لهم انتم القاطرة التى سوف تقود البلاد فى المستقبل، حيث سوف يخرج منكم المحافظين و الوزراء والمهندسين والأطباء.

تنسيق كامل

وقال المحافظ في تصريحات صحفية أثناء الزيارة أن السياسة التى تم اعتمادها فى وزارة التربية والتعليم من قبل الوزير محمد عبد اللطيف إنه سوف يكون هناك اعتماد كلي على المدرسة، واضاف بأنهم يقومون بعملية التجهيزات والاستعدادات للعلم الدراسي منذ 3 اشهر حتى تصل إلى هذا الشكل اللائق، وهناك تنسيق كامل مع هيئة الأبنية التعليمية، وتم الوقوف على كافة السلبيات التى كانت موجودة، وتم التعامل معه، مع الاستمرار فى المتابعة والمراقبة.

وأثناء تفقد أحد فصول المرحلة الإعدادية، قال المحافظ: إن المرحلة الإعدادية هي التى تحدد مستقبل الطالب، لأنه مفترق طرق، وطلب من الطلاب الحفاظ على مصر، لأن ليس له مثيل فى العالم كله، وقال لهم يحب أن يكون لمن هدف فى الحياة، والوصول إلى مكانه مرموقة ليس بالصدفة ولكنه بالجد والاجتهاد ، وأضاف أن النجاح وليد الجد والاجتهاد والتعب، وكل شخص ناجح اكيد خلفه قصة تعب واجتهاد.

الطابور الصباحي

همة ونشاط للطلاب في أول يوم دراسي