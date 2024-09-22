الأحد 22 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

نقيب الممثلين يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ آثار الحكيم

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانة آثار الحكيم بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وحرص نقيب المهن التمثيلية، على طمأنة جمهور ومحبو الفنانة آثار الحكيم على حالتها الصحية، لافتًا إلى انها بحالة صحية جيدة ومن المقرر أن تغادر المستشفى اليوم، الأحد.

وأكد الدكتور أشرف زكي، في تصريحات صحفية،  ان الفنانة آثار الحكيم قامت بإجراء بعض الفحوصات وبمز المقرر أن تعود إلى منزلها بعد الاطمئنان على نتيجة تلك الفحوصات الطبية.

آثار الحكيم تتعرض لوعكة صحية مفاجئة 

وأعلن المخرج عمر زهران، عن تعرض الفنانة آثار الحكيم لوعكة صحية وتم نقلها لأحد المستشفيات، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمر زهران ، على صفته قائلًا : "دعواتكم للعزيزة الغالية النجمة آثار الحكيم بعد نقلها للمستشفى.. شفاها الله وعافاها الحكيم".

معلومات عن آثار الحكيم 

 

حازت على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة عين شمس، وعملت بعد التخرج في مجال العلاقات العامة.

 عملت في المجال الفني منذ منتصف السبعينات، لكنها نالت شهرة كبرى منذ حقبة الثمانينات.

 ومن أشهر أفلامها: (النمر والأنثى، طائر على الطريق، الحب فوق هضبة الهرم، بطل من ورق).

وبعد فترة كرست مجهودها أكثر للدراما التلفزيونية، من أهم مسلسلاتها: (زيزينيا، ليالي الحلمية، الفرار من الحب، قناديل البحر).

 

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