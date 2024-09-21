الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

القبض على 9 إرهابيين من تنظيم داعش بالعراق

القبض على 9 ارهابيين
القبض على 9 ارهابيين

كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية اليوم السبت إلقاء القبض على 9 إرهابيين من بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين العراقية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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وذكرت، وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية في بيان أنه "بعمليات منفصلة وجهود وتخطيط عالي المستوى ومتابعة ميدانية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في صلاح الدين، من إلقاء القبض على 9 متهمين مطلوبين، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، ووفق مذكرات قبض قضائية أصولية.
وأضاف البيان أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة بانتمائهم لبقايا عصابات "داعش" الإرهابي، وقيامهم بالعديد من الهجمات الإرهابية في محافظة صلاح الدين وأطرافها في وقت سابق".
وأكد البيان أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، لينالوا جزاءهم العادل".

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