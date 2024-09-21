جامعة الفيوم تفتتح فاعليات الدورة التثقيفية الثانية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي 

افتتحت اليوم فعاليات الدورة التثقيفية الثانية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بالتعاون بين جامعة الفيوم والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بالجامعة.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم واللواء اركان حرب أحمد محمود صفى الدين مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وإشراف اللواء اركان حرب محمد سامى على كفرانه مدير كلية الدفاع الوطني، و الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب.

حاضر فى الدورة اللواء دكتور بهجت فريد، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية واللواء دكتور اركان حرب أشرف مظهر المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بحضور الدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة لتنمية المجتمع المحلي، وعدد من المتدربين المشاركين في الدورة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وذلك اليوم السبت وتستمر الدورة حتى ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ بالمكتبة المركزية.



التعاون مع الأكاديمية العسكرية…

قدمت الدكتورة وفاء يسري شكرها لقيادات الجامعة على التعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية لتنفيذ خطة الدورات التثقيفية موكدة على دور المتخصصين من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية فى زيادة الوعى والمعرفة وتنمية المهارات والقدرات الحياتية وتطوير الذات.

وتناول اللواء دكتور بهجت فريد القدرات الأساسية للدولة وهى القوة العسكرية، القوة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية ومفهوم الاستراتيجية ،وأدارة وحل الأزمات، وكيفية صناعة واتخاذ القرار خاصة أن شخصية موقع مصر الجغرافي كانت هدف للغزاة على مر التاريخ .

وأشار إلى ثورات مصر منذ١٩١٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ والفرق بين مفاهيم المعركة ،العملية ،الحرب وتطرق الى آليات تحقيق مخطط تقسيم المنطقة العربية من خلال نشر الفوضى الخلاقه بين دول المنطقة، وإقامة علاقات مزدوجة مع نظام الحكم الرسمى والغير رسمى، واستخدام سياسه القوة الناعمة و سياسة ازدواجية المعايير، سياسه العصا والجزرة، إنشاء مليشيات من الأشرار من أبناء الدولة ليكونوا اداة قتال وهدم دون رحمة، وتناول أيضا كيفية استعادة مصر دورها ومكانتها على المستوى الاقليمى والدولي من خلال إقامة المشاريع المختلفة فى كل محافظات الجمهورية.

وحاضر في الجلسة الثانية اللواء دكتور اركان حرب أشرف مظهر المستشار بالاكاديميه العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وتناول موضوع التحليل السياسى للوضع الراهن، وحقيقة كون السياسه فن وعلم وفلسفة تندمج معا فى عملية حكم المجتمع وتنظيم العلاقات مع الدول كما تطرق أيضا للتحليل السياسى للقضية الفلسطينية والمتغيرات الإقليمية والدوليه فى منطقة الشرق الأوسط ودور مصر فى مسانده القضية الفلسطينية، واختتم الندوة بضرورة بث روح الانتماء والحب للوطن . وفى نهاية المحاضرة تم فتح باب الحوار وأجاب على أسئلة الحضور.

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