السبب الحقيقي وراء وفاة نجل إسماعيل الليثي| الجيران يكشفون القصة الكاملة

عمت حالة من الحزن والصدمة على جميع أفراد الوسط الغنائي، وخاصة مطربي الأغنية الشعبية، بعد أن رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية، رضا نجل الفنان إسماعيل الليثي، ونعى المطرب نجله بكلمات مؤثرة عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "ابني وابن عمري في ذمة الله".

رضا إسماعيل الليثي

سبب وفاة رضا نجل الفنان إسماعيل الليثي الشهير بـ ضاضا

انتشرت العديد من الروايات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب وفاة رضا إسماعيل الليثي، الشهير بـ "ضاضا" والمعروف بخفه دمه وتواجده مع والده دائمًا في الأفراح والمناسبات، إلا أن أحد جيرانه يدعى محمد عصام كتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، السبب الحقيقي لوفاة الطفل رضا، قائلا :"يا جدعان وقع من الدور 11 من على السطح اللي في وشنا، واتنقل المستشفى ومات، ادعو له بالرحمة".

والجدير بالذكر كان آخر ظهور لرضا إسماعيل الليثي، مساء أمس، حيث كان بصحبه والده إلى حفل زفاف، كما أنه شدو بمقطوعة من أغاني أبيه.

رضا إسماعيل الليثي

مطربو الأغنية الشعبية ونجوم الفن ينعون إسماعيل الليثي في نجله

أعلن حمو بيكا عن وفاة نجل مطرب المهرجانات الشعبي إسماعيل الليثي وذلك عبر حسابه على الفيسبوك قائلًا :"إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يرحمك يارب ويصبر أهلك يارب.

كما نشر الفنان طارق الشيخ، صورة لنجل إسماعيل الليثي، وعلق عليها، قائلا: "اه يا رضا ياللي وجعت قلبي، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمه الله ابن أخويا وصاحبي إسماعيل الليثي، أرجو الدعاء بالرحمة، خالص العزاء ربنا يصبر أهلك".

وكتب الفنان سمسم شهاب، كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "لا إله إلا الله إنا لله وإنا اليه راجعون، الله يرحمك يا ضاضا، انتقل الى رحمه الله تعالى رضا ابن أخويا وحبيبي إسماعيل الليثي، ربنا يصبر قبلك يا حبيبي".

ونعى الفنان عمر كمال إسماعيل الليثي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك ونشر صوره له قائًلا :" : "رضا ابن أخونا الفنان إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يصبر أهلك يارب".