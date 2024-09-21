وفاة نجل مطرب الأغنية الشعبية إسماعيل الليثي

خلال الدقائق القليلة الماضية، رحل عن عالمنا نجل مطرب المهرجانات الشعبي إسماعيل الليثي، إذ أعلن أعلن حمو بيكا، وطالب من الجميع الدعاء له بالرحمة.

أعلن حمو بيكا عن وفاة نجل مطرب المهرجانات الشعبي إسماعيل الليثي وذلك عبر حسابه على الفيسبوك قائلًا :"إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يرحمك يارب ويصبر أهلك يارب.

كما نشر الفنان طارق الشيخ، صورة لنجل إسماعيل الليثي، وعلق عليها، قائلا: "اه يا رضا ياللي وجعت قلبي، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمه الله ابن أخويا وصاحبي إسماعيل الليثي، أرجو الدعاء بالرحمة، خالص العزاء ربنا يصبر أهلك".

كما كتب الفنان سمسم شهاب، كتب عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الإجتماعي على فيس بوك: "لا إله إلا الله إنا لله وإنا اليه راجعون، الله يرحمك يا ضاضا، انتقل الى رحمه الله تعالى رضا ابن أخويا وحبيبي إسماعيل الليثي، ربنا يصبر قبلك يا حبيبي".