بالفيديو..80 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال ساعة واحدة

رصدت فضائية الغد فيديو يوضح التصعيد المتبادل بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع استمرار تبادل الهجمات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وأفاد ت القناة بأن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى وجنوب الجولان السوري المحتل جراء صوارخ حزب الله، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 25 صاروخ من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى تم اعتراض عدد منها، بينما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن حزب الله أطلق 45 صاروخا صوب الجولان والجليل.

فيما أفادت باشتعال عدة حرائق في الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل، جراء القصف الصاروخي من جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات للمستوطنين في الجولان والجليل بالبقاء قرب الملاجئ.



وواصل حزب الله اليوم عملياته ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، وأعلن قصف مركز لتموضع كتيبة استطلاع 631، التابعة للواء غولاني، في ثكنة راموت نفتالي بالصواريخ.

ووقع إصابة مباشرة لمبنى في راموت نفتالي جنوب الجولان السوري المحتل، كذلك بسقوط صاروخ في منطقة عين زيتيم بالجليل الأعلى.

كذلك أعلن حزب الله استهداف ثكنة زرعيت بالأسلحة ‏الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة بها، وقصف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا برشقة من من صواريخ الكاتيوشا، كذلك، قصف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل برشقة من ‏صواريخ الكاتيوشا.

أيضا قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع برشقة ‏من صواريخ الكاتيوشا. ‏

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أعلن حزب الله استهداف موقع جل العلام بقذائف ‏المدفعية وأصابته بشكل مباشرة.

وأغلقت الشرطة الاسرائيلية كافة الطرق المؤدية للجولان بسبب الرشقات الصاروخية من حزب الله، مشيرة إلى أنها تلقت بلاغات عن سقوط صواريخ وشظايا في الجليل الأعلى، ولا بلاغ عن إصابات.

قصف إسرائيلي

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي بشن عدة هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 100 هدف في بجنوب لبنان، منها منصات صواريخ تابعة لحزب الله.

وألقت مسيرات إسرائيلية بمواد حارقة على بلدتي القليلة والجنية في قضاء صور بجنوب لبنان، كما أفاد مراسلنا بشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على أطراف بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

واستهدفت نحو 80 غارة إسرائيلية جنوب لبنان خلال ساعة، من بينها منطقة جبل الريحان والخردلي.

فيما قالت صحيفة يديعوت آحرونوت أن الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق مقاتلات إف-35 وإف-15 في أجواء الشمال للتصدي لأسراب مسيرات حزب الله.

يأتي هذا في أعقاب التوترات التي تشهدها المنطقة باغتيال إسرائيل قيادات بارزة في حزب الله، حيث نعى الحزب فجر اليوم اثنين من قياداته وهما إبراهيم عقيل، وأحمد محمود وهبي، بعد استهدافهما في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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