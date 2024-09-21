أشرف عبدالباقي يُثير الجدل باختبار DNA.. ما علاقة أمريكا بالقصة؟

تصدر اسم الفنان أشرف عبدالباقي قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل العالمي، إضافة إلى عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحات الأخير في أحد البرامج الشهيرة، الذي كشف خلاله تفاصيل خضوعه لاختبار DNA الذي أجراه في أمريكا لمعرفة جذور عائلته.

كشف أشرف عبدالباقي تفاصيل الاختبار الذي أجراه، قائلًا: «عملت اختبار DNA في أمريكا بعد ما اتفرجت على برنامج وجايبين فيه ناس يتكلموا عن أصولهم من إنجلترا وبلاد مختلفة ولما عملوا لهم التحليل لقوا أصولهم من بلاد مختلفة تمامًا، منها بلاد كانوا بيكرهوها».

أضاف «عبدالباقي»: «عجبتني الحكاية ووجدت الموضوع سهل جدًا عبارة عن شىء أحضرته من الإجزاخانة وقمت بملئه وببعته لهم فبيبعتوا لي أصولي من 1000 سنة».

أشرف عبدالباقي

أشرف عبدالباقي: عرفت عائلتي من ألف سنة:

وتابع خلال تصريحاته المتلفزة: «عرفت عائلتي من ألف سنة، وفيه ناس على علاقة بي لكن درجة القرابة قد إيه، وبيطلع كمان الأمراض الوراثية».

وأردف: « فيه أكلات معينة ممكن تبقى مضرة، وفيه ناس بتضر من الخضار كل ده بيبان من DNA، مضيفًا: "عائلتي طالعة في الاختبار موجودة حول القاهرة من ألف سنة، فأنا أصولي مصرية تمامًا بدرجة 98%».

أشرف عبدالباقي يعتذر عن المشاركة في فهد البطل:

اعتذر الفنان أشرف عبدالباقي عن المشاركة في مسلسل فهد البطل، بطولة النجم أحمد العوضي، والمقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

أشرف عبدالباقي

آخر أعماله:

كان أشرف عبدالباقي شارك في مهرجان العلمين «العالم علمين» من خلال مسرحية "البنك سرقوه"، وشاركه البطولة النجم كريم محمود عبدالعزيز والفنانة ميرنا جميل.

أعرب وقتها الفنان أشرف عبدالباقي عن سعادته بنجاح مسرحية “البنك سرقوه”، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

ونشر «عبدالباقي»، صورة من كواليس عرض المسرحية مع أبطالها والجمهور، معلقًا: "من عرض مسرحية البنك سرقووه في مهرجان العلمين، العرض كان جميلًا بيكم واتبسطنا جدًا.. شكرًا لكل اللي نورونا".

تفاصيل مسرحية “البنك سرقوه”:

تدور أحداث مسرحية “البنك سرقوه” في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

مسرحية البنك سرقوه

المسرحية بطولة أشرف عبدالباقي، كريم محمود عبدالعزيز، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا شريف حسني، إخراج أشرف عبدالباقي.