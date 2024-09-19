فيلم The Goat مُتاح للجمهور بالسينمات المصرية .. نال 10 جوائز بمهرجانات عالمية

انطلق أمس الأربعاء، عرض فيلم The Goat بطولة النجم عمرو سعد، وذلك بعدما حصد 10 جوائز دولية، خلال عرضه في مهرجان الجونة السينمائى بنسخته السادسة .

وروجت الشركة المنتجة لـ فيلم The Goat لعرضه بالسينمات المصرية، وذلك عن طريق نشر البوستر البوستر الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» وكتبت: «يسعدنا أن نعلن عن بدء العرض السينمائي لفيلم The Goat بدور العرض المصرية اعتبارًا من يوم الأربعاء 18 سبتمبر».

قصة فيلم The Goat

تدور أحداث العمل حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، فتقرر تلك الفتاة الهرب إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثًا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر خلال رحلتها، والفيلم مدته 90 دقيقة، تم تصويره بالكامل في واحة سيوة.

أبطال فيلم The Goat

فيلم The Goat يشارك في بطولته عمرو سعد، جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبدالرسول، والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

جوائز فيلم The Goat

فاز فيلم The Goat بـ 5 جوائز خلال منافسته في 3 مهرجانات عالمية، إذ نال جائزة أفضل قصة أصلية وذلك في إطار منافسته بمهرجان السويد السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم عن المرأة من مهرجان Dimension4th للأفلام المستقلة، وجوائز أفضل فيلم روائي طويل عن المرأة، وأفضل مخرجة، وأفضل فيلم روائي طويل دولي، وذلك في الدورة الـ 34 من مهرجان Indo الفرنسي السينمائي الدولي.

بينما حصد جائزة أفضل ممثلة، وأفضل نص سينمائي، من مهرجان Life Beyond Life، وخلال عام 2024، فاز بأفضل عرض لمهرجان Female Eye Film Festival، وجائزة أفضل مخرجة في مهرجان تورنتو الدولي لأفلام المرأة.

النجم عمرو سعد في رمضان 2025

يستعد عمرو سعد ، لتصوير أجدد أعماله التلفزيونية وهو مسلسل سيد الناس، والذي مقرر أن ينافس من خلاله بالماراثون الرمضاني المقبل 2025.

مسلسل سيد الناس، من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وهي التيمة التي اعتاد عمرو سعد على تقديمها في السنوات الأخيرة ويحقق بها نجاحات عديدة، ومن المقرر بدء تصوير العمل في شهر نوفمبر المقبل.

أبطال سيد الناس

والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، وطارق النهري، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل في الفترة الحالية، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.