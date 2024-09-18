مسلسل برغم القانون الحلقة الرابعة .. قضايا إسقاط نسب ونوايا شيطانية

تصدر مسلسل برغم القانون الحلقة الرابعة، بطولة الفنانة إيمان العاصي، قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل العالمي، إضافة إلى عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما شهدت حلقاته الأولى تصاعدًا كبيرًا في الأحداث .

مسلسل برغم القانون الحلقة الرابعة، شهد تصاعدًا كبيرًا في الأحداث بعدما كشف (خالد) والذي يجسد شخصيته الفنان خالد مقار، أن شقيقه غيبه الموت منذ 15 عامًا، وصدمة (ليلى) وهي إيمان العاصي بعدما شاهدت بعينها شهادة الوفاة واكتشفت أن زوجها منتحلًا شخصيته للاستيلاء على أمواله الخاصة .

برغم القانون

مسلسل برغم القانون الحلقة الرابعة

وتتوالى أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة الرابعة، بذهاب (ليلى) لمقابلة صديق زوجها المُقرب (محمود) ويجسده محمد محمود عبدالعزيز، لتروي له تفاصيل ما حدث معها وتحاول اكتشاف الحقيقة، إلا أنه يصدمها بردود غير متوقعة، مؤكدًا لها أن شهادة الوفاة مزورة، ولكن تكتفي (ليلى) بروايته، وتكتشف عن طريق السجل المدني عدم وجود شهادة وفاة لزوجها.

وتتصاعد أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة الرابعة ، بقرار (خالد) اتخاذ إجراءات قانونية بإسقاط نسب أطفال (ليلى) من أخيه خاصة وأن شهادة الوفاة التي حصل عليها كانت من خارج مصر وليست الدليل الكافي على روايته، وأنه لابد من استخراج شهادة وفاة من نفس البلد، مطالبًا في المحكمة اسقاط نسب أطفال (ليلى) التى هي الأخرى تطلب نسب أطفالها من زوجها (أحمد) الذي اختفى في ظروف غامضة ولم يتم العثور عليه حتى الآن .

برغم القانون

تفاصيل مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار 30 حلقة حول ليلى التي يهرب زوجها فجأة دون سابق إنذار بعد مرور أكثر من 10 سنوات على زواجهما، ومعها طفليها، ويكشف هروبه معلومات خطيرة عن حياته وأعماله.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، محمد القس، وليد فواز، فرح يوسف، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

برغم القانون

مواعيد عرض برغم القانون

تعرض حلقات مسلسل برغم القانون ، يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة 7 والنصف مساءً على شاشة ON ، والإعادة على ON دراما في العاشرة مساءً.