"استنوا شوية" لحمزة نمرة تقترب من المليون في يومين

حققت أغنية “استنوا شوية”، للفنان حمزة نمرة" نجاحًا كبيرًا عقب طرحة، إذ تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعًا إضافة إلى حصولها على أكثر من 600 ألف مشاهدة خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

أغنية استنوا شوية من كلمات: فلبينو أحمد، ألحان: حمزة نمرة، توزيع ميتيهان كوسوغلو، وتقول كلماتها: «هاتلي قعدة فيها اتنين فضلوا مع بعض الاتنين كله في الآخر هيفارق دي حقيقة مؤكدة كلها أحضان مطارات وف حياة بعضنا فترات في الطريق مواعيد فراقنا من زمان متحددة وأدفع نص عمري وترجع تاني ضهري وتفضل بس جنبي لايمها يا فراق بقى وأدفع عمري كله وألاقي حد أروح له يشيل مع قلبي حمله ياه لو أقسم الأيام معاه احنا لوحدينا يا عيني علينا خليكوا قاعدين طب كنتوا استنوا معانا شوية مانتوش ماشيين نفسي نشبع م الغاليين نفسي لو يفضلوا قاعدين كله بيروّح ويفارق دي حقيقة مؤكدة قولنا بدري على المرواح قالوا الوقت بيجري وراح قولنا فيه أماكن تتراح بس هل هنروح سوا؟ دي حقايق صعبة ممكن هنعيش بوجعنا يمكن ومافيش ولا شئ يهوّن ثانية واحدة ف بُعدنا وازاي هنلاقي غيركم؟ هو احنا شبعنا منكم ماحناش قادرين نسيبكم ياه لو مرة تنصفنا الحياة».

آخر أغنيات حمزة نمرة:

طرح حمزة نمرة، آخيرًا، أغنية “أنا الطيب”، تقول كلماتها “أنا الطيب وعامل فيها مش طيب عشان الناس بقت بتدوس على الطيب ومين كان حس بينا يا دمعي يا قريب بامثل إني مش طيب عشان انتوا ديابة ولازم أنتش لقمتي منكوا وليه يازمن بقى الطيب بيتعيب عامل قاسي وجوايا مافيش قسوة ماليش غير قسوتي عزوة بتدوا الحق للأقوى وبتيجوا تمللي ع الطيب وشرّاني لكن من جوة وحداني ولما صرخت اه ياني دستوا على الجراح تاني ما شفتش حد بيطيب عامل جامد لكني ورا الحيطان عيل ولما الدنيا بتليل بشيل وشي اللي بيمثل واروح انام ع الجانب الطيب يا ناس يا ناس واقف مبلم يارب حوش يارب سلم ده انا اتجرحت جرح علّم ماشي يا دنيا مجابش حقي غير دراعي ياريتني حاوي دول أفاعي مافيش لطيبتي أي داعي لا لا لا لا لا أنا البعيع وشايل بين ضلوعي ملاك ولو نزلت دموعي هلاك يا قاسي القلب ايه قساك وخلاك تجي ع الطيب أنا المأذي ومش عايز أكون مؤذي لكن لو هتأذي هأذي وده مش بكيفي ده حظي ونِفسي في يوم أعود طيب ومش خواف ولو قلتلكوا إني بخاف أخاف لتقرقشوني حاف وياما منكوا قلبي شاف عالم وحوش ما بترحموش طيب يا ناس يا ناس واقف مبلم يارب حوش يارب سلم ده انا اتجرحت جرح علّم ماشي يا دنيا مجابش حقي غير دراعي ياريتني حاوي دول أفاعي مافيش لطيبتي أي داعي لا لا لا لا لا”.