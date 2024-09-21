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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الحرس الثوري الإيراني يعلن وفاة رضا سراج القيادي في الأمن القومي

رضا سراج نائب أمين
رضا سراج نائب أمين عام مجلس الأمن القومي

أعلن الحرس الثوري الإيراني ، وفاة رضا سراج، نائب أمين عام مجلس الأمن القومي، والرئيس السابق للدائرة الأجنبية في جهاز استخبارات «الحرس الثوري» إثر ما وصفها بـ«ظروف صحية».

 

وذكرت وسائل تابعة لـ«الحرس الثوري» أن سراج تُوفي، صباح السبت، بعد فترة من إصابته بأورام في المخ.

 

وأشارت الوكالة إلى خضوعه للعلاج في المستشفى خلال الأسابيع الأخيرة.

 

وتولى سراج مناصب قيادية في «الحرس الثوري»، بما في ذلك قيادة «الباسيج الطلابي».

 

وأدرجته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات، في مطلع يونيو (حزيران) 2023، ضمن حزمة عقوبات استهدفت قيادات على صلة بـ«فيلق القدس» ذراع العلميات الخارجية لـ«الحرس الثوري»، على خلفية اتهامهم بالوقوف وراء مؤامرات اغتيال مسؤولين أميركيين سابقين.

 

 

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