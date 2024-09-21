تنفيذ 4 دورات في الأسبوع الثامن من الخطة التدريبية للمحليات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق الأسبوع التدريبي الثامن من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2024/2025 بمركز سقارة غداً الأحد الموافق 22/9/2024 بتنظيم 4 دورات تدريبية ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الدورات 140 متدرباً من جميع المحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الأسبوع الثامن من الخطة التدريبية سيشهد تنظيم دورة تخصصية جديدة تنفذ لأول مرة وهى دورة "استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي" يتم تنفيذها علي مدار أسبوعين متتالين، ويستفيد منها 28 متدربًا من العاملين في إدارات العلاقات العامة والإعلام، لافتًة إلي أن المحتوي التدريبي للأسبوع الأول من الدورة يتضمن التعريف بمفهوم العلاقات العامة، ونشأة مجال العلاقات العامة وتطوره، وأهمية العلاقات العامة في مجال العمل الحكومي، بالإضافة إلى التعريف بوظائف ومهام العلاقات العامة في القطاع الحكومي، وعناصر ومكونات وأدوات العلاقات العامة في القطاع الحكومي، وأهداف العلاقات العامة والاستراتجيات الحاكمة لها، وكيفية تصميم حملات ناجحة، وكيفية تحسين صورة المؤسسة لدى الجمهور، وكيفية إعداد البرامج التواصلية مع الجمهور، وكتابة البيان الصحفي، وكيفية الرد على أسئلة الصحفيين.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلي أن دورات الأسبوع الحالي تتضمن ايضا تنفيذ دورة "أسس ومهارات الرصد الإعلامي وقياسات الرأي العام وتحليل المحتوى الإعلامي" ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام والبوابات الإلكترونية، ودورة "تنشيط السياحة وزيادة فاعلية دور المحافظات في التنمية السياحية" ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين في إدارات السياحة والمصايف والهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة والحفاظ على التراث بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ودورة "الإتصال السياسي والتعامل مع أعضاء مجلس النواب في المحليات" ويستفيد منها 56 من المديرين والعاملين بإدارة الإتصال السياسي بالتعاون مع إدارة الإتصال السياسي والمجالس النيابية بالوزارة ومجلس النواب.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ أساليب وأسس الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة، بما يتطلب ذلك من تدريب كوادر المحافظات، وفق أحدث البرامج التدريبية المتخصصة، للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًة أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، لذلك تحرص الوزارة دائما على تنمية مهارات العاملين بالمحليات والقيادات المحلية من خلال توفير مزيد من التدريب والتطوير الوظيفي وإحداث تغيير شامل في أسلوب التدريب لتحقيق نقلة نوعية في منظومة التدريب.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.