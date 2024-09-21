استعراض الأنشطة السياحية بمدن البحر الأحمر في مؤتمر إتحاد طريق الحرير للمدن السياحية

نائبا عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، تامر سمير يلقى بالكلمة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية في نسخته الثانية.

حيث شهد أمس الإفتتاح الرسمي لمؤتمر إتحاد طريق الحرير للمدن السياحية المنعقد بمدينة كومينج الصينية فى نسخته الثانيه و ألقى اللواء تامر سمير عبد المجيد فرحات رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ نائبا عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر الكلمة الإفتتاحية بالمؤتمر حيث أستعرض من خلالها أبرز المقومات والأنشطة السياحية التى تحظى بها مدن المحافظة.

شملت الكلمة عرض المميزات الفريدة التى تتمتع بها مدينة الغردقة والتى جعلتها من أفضل الوجهات السياحية العالمية حيث حصلت على المركز الأول فى تصنيف ( إختيار المسافرين ) بموقع Trip Advisor مع بداية عام 2024 إلى جانب حصولها على المركز الثالث فى فئة ( أفضل الوجهات السياحية ).

وأوضح الجهود المبذولة من قبل محافظة البحر الأحمر فى ظل رؤية الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بصفة عامة ومحافظة البحر الأحمر بصفة خاصة من خلال سعى المحافظة إلى تسهيل توقيع الإتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التى تهدف إلى تطوير جميع الأنشطة السياحية مع المدن السياحية العالمية لتبادل السائحين فيما بينهم.



وتناول العميد تامر سمير عرض أفضل الوجهات والأنشطة السياحية التى يمكن للسائحين الاستمتاع بها خلال زياراتهم لمدينة الغردقة إلى جانب الخطط المقترحة من قبل المحافظة للتبادل السياحى والتجارى والثقافى مع باقى المدن أعضاء التحالف من مختلف دول العالم .

وفى مشاركة مميزة بالحلقة النقاشية التى عقدت على هامش المؤتمر بعنوان تطوير السياحة المدعوم بقوى إنتاجية جديدة

" الإبتكار والتكنولوجيا " طرح رؤية المحافظة المقترحة لجذب السائحين الآسيويين إليها .

مؤكدا على دور التكنولوجيا التى غيرت تجربة السفر على مستوى العالم من خلال تقليل التعامل وجها لوجه مع وكلاء السفر حيث يمكن للجميع فى الوقت الحالى حجز الفنادق ووسائل النقل فى أى وقت و من أى مكان بفضل تطور الوسائط الرقمية والتكنولوجيا و كذلك محركات البحث المختلفة .